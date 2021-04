Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Auffahrunfall mit mehreren Beteiligten

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 27.04.2021, gegen 18.00 Uhr, musste eine 32-jährige PKW-Fahrerin in Grenzach, in der Markgrafenstraße, verkehrsbedingt anhalten. Eine 19-Jährige Pkw-Fahrerin, welche hinter der 32-Jährigen fuhr, bemerkte dies und bremste ihr Fahrzeug ebenfalls ab. Eine weitere 19-jährige Pkw-Fahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf, welches auf den Pkw der 32-Jährigen geschoben wurde. Der gesamte Sachschaden an den drei Fahrzeugen beträgt etwa 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell