Polizei Salzgitter

POL-SZ: Wolfenbüttel

Sickte

Cremlingen: Drei Einsätze wegen hilfloser Person in Wohnung

Wolfenbüttel (ots)

Freitag, den 19.02.2021

Am Freitag wurde die Polizei dreimal in Wolfenbüttel, Sickte und Cremlingen jeweils zusammen mit den Freiwilligen Feuerwehren zu Einsätzen gerufen, bei denen Personen in hilfloser Lage in ihrer Wohnung vermutet wurden. Eine 80-jährige und eine 95-jährige Bewohnerin waren gestürzt und konnten sich nicht mehr allein helfen. Sie wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Eine 93-jährige wurde schlafend angetroffen. Sie hatte das Klingeln, Klopfen und den Aufbruch der Tür durch die Feuerwehr nicht bemerkt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell