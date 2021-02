Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der PI SZ/PE/WF vom 19.02.21 für den Bereich Salzgitter

Räuberischer Diebstahl im Supermarkt

Salzgitter, Bad, Am Pfingstanger, 18.02.21, 12:30 Uhr

Die 65 Jahre alte Täterin wollte mit einem vollbeladenen Einkaufwagen den Kassenbereich passieren, ohne zu bezahlen. Von der 37-jährigen Angestellten wurde die Frau dabei beobachtet und angesprochen. Daraufhin versucht die Täterin weiter zu flüchten und verletzt die Angestellte im Gesicht. Gegen die Täterin leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen eines räuberischen Diebstahls ein. Die Schadenshöhe betrug ca. 180 Euro.

Versuchter Enkeltrickbetrug

Salzgitter, Bad, Gittertor, 18.02.21, 16:00 Uhr

Der 90-jährige Geschädigte erhielt von einer unbekannten Frau einen Anruf, die sich als seine Enkelin ausgab. Die angebliche Enkelin gab an, dass sie 20.000 EUR bräuchte, da sie einen Verkehrsunfall gehabt hatte. Als er eine Nachbarin bat, ihn zur Bank zu fahren, informierte diese die Polizei. Dank der Nachbarin kam es zu keinem Schaden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten Betruges ein.

Die Polizei appelliert an Sie, wenn Sie einen Anruf von einem angeblichen Verwandten oder alten Bekannten erhalten, seien Sie misstrauisch. Wenden Sie sich an Ihnen nahestehenden Personen oder Familienangehörige. Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihr Vermögen oder Wertgegenstände. Wenden Sie sich an Ihre örtlich zuständige Polizei.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Salzgitter, Bad, Burgundenstraße, 18.02.21, 17:30 Uhr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wird der 62-jährige Fahrer eines Pkw angetroffen. In der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

Treffen auf einem Parkplatz aufgelöst

Salzgitter, Bad, Parkallee, 18.02.21, 20:40 Uhr

Auf einem Parkplatz trafen sich insgesamt fünf Personen, ohne den Mindestabstand einzuhalten und eine Maske zu tragen. Des Weiteren kamen die Personen aus mehreren Haushalten. Daher wurde das Treffen von der Polizei aufgelöst. Die Polizei leitete gegen die Personen eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung ein.

