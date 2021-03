Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Gesuchter Rollerfahrer nach Zeugenhinweis ermittelt+++ Fahrendes Auto beworfen+++ Drogen in der Zigarettenschachtel+++ Gegen Baum geprallt

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 15.03.2021:

Gießen: Dieb auf frischer Tat ertappt

Eine Streife der Wachpolizei hat am Sonntag in der Grünberger Straße einen mutmaßlichen Dieb auf frischer Tat ertappt. Gegen 04.40 Uhr durchsuchte der 19-jährige Langfinger einen geparkten BMW. Bei seiner Überprüfung stellten sie fest, dass er offenbar nicht der Halter bzw. Fahrer war. Die Polizei nahm den Mann fest und mit auf die Polizeiwache. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Ordnungshüter den Verdächtigen wieder.

Gießen: Einbruch in leerstehendes Gebäude Unbekannte brachen im Schiffenberger Weg in ein leerstehendes Gebäude ein. Zwischen 08.00 Uhr am Freitag und 09.20 Uhr am Montag brachen sie die Hintertür des ehemaligen Gastronomiebetriebes auf. Ob aus dem Gebäude etwas fehlt, bedarf weiterer Ermittlungen. Wer hat den Einbruch beobachtet. Wer hat im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Lollar: Fahrendes Auto beworfen

Unbekannte haben am Sonntag in der Gießener Straße ein Auto mit unbekannten Gegenständen beworfen. Der Fahrer des grauen BMW war gegen 21.50 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Straße unterwegs, als plötzlich zwei Gegenstände sein Auto an der Heckstoßstange und an der Seitenscheibe hinten beschädigte. Bei den Unbekannten soll es sich um vier männliche Täter. Sie waren dunkel gekleidet und sahen nach Angaben des Zeugen südländisch aus.

Gießen: Kontrollen im Landkreis

Bei Kontrollen im Landkreis Gießen überprüften Polizisten am Samstag zwischen 12.30 und 15.00 Uhr 12 Fahrzeuge und 14 Personen. Bei drei Autos erlosch die Betriebserlaubnis, weil an dem Fahrzeug Veränderungen vorgenommen waren. Ein 57-jähriger E- Scooter-Fahrer hatte keine entsprechende Fahrerlaubnis, so dass die Beamten ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz einleiteten.

Gießen: Drogen in der Zigarettenschachtel Vor den Augen einer Polizeistreife ließ ein 25-jähriger Bewohner der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung am Samstag gegen 18.35 Uhr eine Zigarettenschachtel fallen. Als die Beamten in die Schachteln schauten, wussten sie den Grund für das Fallenlassen. Darin befand sich eine geringe Menge an Marihuana. Bei der Durchsuchung des aus Algerien stammenden Mannes fanden die Ordnungshüter weiteres Marihuana und stellten es sicher.

Gießen: Auseinandersetzung in der Asylunterkunft Drei Bewohner der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung haben am Sonntag offenbar gegen Quarantäne-Bestimmungen verstoßen. Der Sicherheitsdienst beobachtete bei ihrer Rückkehr von ihrem "Ausflug", wie sie über einen Zaun in der Lufthansastraße kletterten. Als die Mitarbeiter die Identität feststellen wollten, kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung mit einem weiteren 18-jährigen sich einmischenden Algerier. Dabei erlitten die Angestellten des Sicherheitsdienstes leichte Verletzungen.

Gießen: Polizei sucht Fahrradbesitzer

Die Polizei sucht nach einer Festnahme von zwei Fahrraddieben nach den Besitzern von zwei Fahrrädern. Die mutmaßlichen Diebe werden verdächtigt, Anfang März (02./03. März) mehrere PKW in der Landmannstraße, Grünberger Straße und Fröbelstraße aufgebrochen zu haben. Bei ihrer Festnahme in der Fröbelstraße hatten sie zwei Fahrräder dabei, die offenbar nicht ihnen gehören. Es handelt sich hierbei um ein silberfarbenes Mountainbike der Marke Mc Kenzie (18 Gänge) und um ein Damenrad (7-Gang-Schaltung) der Firma Hercules. Wem ist eines der genannten Fahrräder entwendet worden oder kann Hinweise zu dessen Eigentümern geben. Hinweise bitte an die Ermittlungsgruppe der Polizei Gießen unter 0641/7006-0.

Lich: Gesuchter Rollerfahrer nach Zeugenhinweis ermittelt Aufgrund einer Pressemeldung von Donnerstag (11. März) konnte ein flüchtiger Rollerfahrer ermittelt werden. Der Gesuchte hatte sich am Dienstag gegen 13.55 Uhr in Lich (Pressemeldung vom 11.03.2021) einer Verkehrskontrolle entzogen. Um den Rollerfahrer und weitere Verkehrsteilnehmer nicht zu verkehren, hatten die Beamten auf eine Verfolgung verzichtet. Ein Zeuge gab dann bei der Polizeistation Grünberg den Hinweis auf einen 17-jährigen Jugendlichen aus Lich. Die Ermittlungen dauern an.

Verkehrsunfälle:

Linden: Skoda in Großen-Linden beschädigt 1.200 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Skodas nach einer Unfallflucht von Samstag (13.März) in der Otto-Schulte-Straße. Zwischen 09.00 Uhr und 14.00 Uhr parkte der gelbe Fabia auf einer Parkfläche in Höhe der Hausnummer 4. Der Unbekannte beschädigte den Skoda auf der linken, hinteren Seite und fuhr anschließend davon. Bei dem unbekannten Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen grauen Audi mit Kennzeichen GI. Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Unfallflucht in der Schützenstraße Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Sonntag (14.März) gegen 11.15 Uhr einen am Fahrbahnrand der Schützenstraße geparkten Toyota. Als der Besitzer zu seinem blauen Aygo zurückkam, war dieser auf der linken Seite beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Bei dem Unfallverursacher handelt es sich vermutlich um ein blaues Fahrzeug. Wer kann Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Opel touchiert

Zwischen Donnerstag (11.März) 20.00 Uhr und Freitag (12.März) 11.45 Uhr touchierte ein bislang Unbekannter einen am Fahrbahnrand der Stephanstraße (Höhe 11) geparkten schwarzen Opel Corsa. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Bei Parkmanöver Mini beschädigt

1.000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines BMWs nach einer Unfallflucht von Donnerstag (11.März) in der Paul-Zipp-Straße. Vermutlich bei einem Parkmanöver beschädigte der Unbekannte zwischen 06.30 Uhr und 12.30 Uhr das schwarze Mini Cabrio in einem Parkhaus. Der Unbekannte fuhr davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Langgöns: Beim Rangieren Audi touchiert

Am Donnerstag (11.März) zwischen 14.00 Uhr und 14.15 Uhr touchierte ein bislang unbekannter LKW-Fahrer offenbar beim Rangieren auf einem Parkplatz an der Landstraße 3133 einen geparkten schwarzen Audi A6. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Beim Einparken BMW beschädigt

Ein bislang Unbekannter beschädigte zwischen Dienstag (09.März) 12.30 Uhr und Donnerstag (11.März) 14.45 Uhr einen im Spitzwegring (Höhe 9) geparkten BMW. Als die Besitzerin zu ihrem schwarzen 1er BMW zurückkam, war dieser an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Hungen: Gegen Baum geprallt

Sonntagnachmittag (14.März) gegen 14.15 Uhr befuhr ein 19-jähriger Mann aus Hungen in einem BMW die Landstraße 3007 vom "Hessenbrücken Hammer" nach Röthges. Als dem Hungener ein bislang Unbekannter auf seiner Fahrspur entgegenkam, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Der BMW-Fahrer kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei zog sich der 19-Jährige leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 2.500 Euro. Wer kann Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Unfall bei Spurwechsel

Am Samstagabend (13.März) gegen 19.30 Uhr kam es in der Westanlage zu einem Unfall beim Spurwechsel. Ein 23-jähriger Mann aus Heuchelheim befuhr den rechten der beiden Fahrstreifen von der Bahnhofstraße kommend in Richtung Gabelsberger Straße. Eine 20-jährige Frau aus Gießen in einem Fiat befuhr den linken Fahrstreifen und wechselte offenbar ohne auf den Verkehr zu achten auf die rechte Spur. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Fernwald: Zusammenstoß mit Waschbär

Samstagabend (13.März) gegen 20.50 Uhr befuhr ein 20-jähriger Mann aus Fernwald in einem Opel die Landstraße 3129 von Albach nach Oppenrod als plötzlich ein Waschbär auf der Fahrbahn befand. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Tier. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

Grünberg: Zu schnell unterwegs

Ein 21-jähriger Mann aus Grünberg in einem Audi befuhr am Samstag (13.März) gegen 17.00 Uhr die Landstraße 3125 von Stockhausen nach Weitershain. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei nasser Fahrbahn kam der Grünberger von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte er zwei Leitpfosten, fuhr eine Böschung hinab und kam im angrenzenden Wald zum Stehen. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 3.900 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430

Gießen: Radfahrer touchiert VW

Am Sonntag (14.März) gegen 16.10 Uhr bog ein zunächst unbekannter Radfahrer von dem Gelände der Weißen Schule in Wieseck auf die Keßlerstraße ein. Dabei touchierte der Radfahrer einen geparkten VW und entfernte sich von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Zeugen beobachteten den Vorfall und informierten die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem 63-jährigen Mann aus dem Landkreis Gießen, der unter Alkoholeinfluss stand. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest pustete der Radfahrer 1,67 Promille. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Rückwärst gerollt und Fahrzeug beschädigt Sonntagnacht (14.März) gegen 23.30 Uhr befuhren ein 28-jähriger Mann aus Senftenberg und ein 27-jähriger Gießener hintereinander die Krofdorfer Straße in Richtung Rodheimer Straße. An der Ampelanlage der Einmündung zur Rodheimer Straße ordnete sich der Senftenberger auf die Linksabiegespur ein, stand jedoch teilweise auf der Rechtsabbiegespur. Der Gießener beabsichtigte nach rechts in die Rodheimer Straße abzubiegen und ordnete sich auf die rechte Spur ein. Der 28-Jährige fuhr plötzlich rückwärts, stieß gegen das Fahrzeug des Gießeners und fuhr anschließend weiter. Der Gießener konnte den Unfallverursacher zum Anhalten bewegen. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in bislang unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: LKW touchiert Hyundai

2.000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Hyundais nach einer Unfallflucht in der Eichgärtenallee. Ein zunächst unbekannter LKW-Fahrer befuhr zwischen Sonntag (14.März) 22.00 Uhr und Montag (15.März) 07.30 Uhr die Eichgärtenallee und touchierte in Höhe der Hausnummer 90 einen geparkten Hyundai. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Die Ermittlungen führten zu einem Mann aus dem Lahn-Dill-Kreis. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

