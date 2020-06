Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Sexueller Missbrauch: Durch Aufmerksamkeit kann Jeder helfen

Ein Dokument

Stuttgart (ots)

Der aktuelle Fall von sexuellem Kindesmissbrauch in Münster (NRW) macht deutlich: Sexuelle Gewalt an Kindern geht oft auch mit dem Konsum und der Herstellung von Kinderpornografie einher. Durch Analyse solcher Abbildungen, unterstützt durch moderne Software, können mitunter Opfer und Tatorte identifiziert und somit bislang unbekannte Missbrauchstaten aufgedeckt werden. Dennoch bleiben ohne entscheidende Hinweise aus der Bevölkerung viele Fälle unentdeckt. Deswegen appelliert die Polizei an die Bevölkerung, Hinweise und Anzeichen für sexuelle Gewalt an Kindern ernst zu nehmen und zu melden. Weitere Infos siehe PDF in der Anlage!

Rückfragen bitte an:

Original-Content von: Landeskriminalamt Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell