Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: LKA-Ermittlungsgruppe Trust: Durchsuchungen im Zusammenhang mit der Betrugsmasche Falscher Polizeibeamter

Stuttgart (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bremen und des Landeskriminalamts Baden-Württemberg (LKA BW):

Die LKA-Ermittlungsgruppe Trust lässt nicht locker. Am 14. Mai 2020 durchsuchten Ermittlerinnen und Ermittler gemeinsam mit Kräften der LKÄ Bremen und Nordrhein-Westfalen sowie Spezialeinheiten mehrere Objekte in Bremen und Nordrhein-Westfalen. Die Ermittlungen richten sich gegen mehrere Personen, die offenbar in Clanstrukturen organisiert sind. Die Staatsanwaltschaft legt den Beschuldigten zu Last, inkriminierte Gelder im sechsstelligen Bereich in den legalen Wirtschaftskreislauf zu schleusen.

Die Gelder stammen mutmaßlich aus Betrugsstraftaten zum Nachteil älterer Menschen. Die Anrufe erfolgten aus einem Callcenter in der Türkei. Bei den Wohnungsdurchsuchungen stellten die Kräfte mehrere Mobiltelefone, schriftliche Unterlagen, Bargeld, hochwertige Uhren und Goldschmuck sicher.

Die Staatsanwaltschaft Bremen wirft den Beschuldigten gewerbs- und bandenmäßigen Betrug und Geldwäsche vor. Sie hat die beim LKA BW speziell eingerichtete Ermittlungsgruppe Trust mit den Ermittlungen beauftragt. Die Ermittlungsgruppe hat eine international operierende Tätergruppe im Fokus. Der Verdacht: Aus Callcentern heraus kontaktierten die Beschuldigten bundesweit ältere Menschen und forderten diese auf, Wertgegenstände wie Bargeld und Schmuck an einen vermeintlichen Polizeibeamten zu übergeben.

