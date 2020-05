Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: LKA-Ermittlungsgruppe Trust: Festnahmen im Zusammenhang mit der Betrugsmasche Falscher Polizeibeamter

Ein Dokument

Stuttgart (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bremen und des Landeskriminalamts Baden-Württemberg:

Einmal mehr gelingt den Ermittlerinnen und Ermittlern des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg (LKA BW) ein Schlag gegen die Bandenkriminialität. Mit der Unterstützung von Kräften des Spezialeinsatzkommandos Bremen, des LKA Bremen, der ZKI Oldenburg und der Bereitschaftspolizei Bremen konnten Ermittlerinnen und Ermittler des LKA BW ein hochrangiges Bandenmitglied einer deutsch-türkischen Tätergruppierung in Delmenhorst festnehmen. Der 26-jährige türkische Staatsangehörige soll als sogenannter Keiler Betrugsstraftaten begangen haben. Der 26-Jährige soll in einem Callcenter in Istanbul ältere Menschen aus Baden-Württemberg und aus ganz Deutschland angerufen haben und sich als Polizeibeamter ausgegeben haben.

Die Ermittlerinnen und Ermittler stellten bei Wohnungsdurchsuchungen in Bremen und Delmenhorst mehrere Mobiltelefone, schriftliche Unterlagen, Goldschmuck und andere Wertgegenstände sicher. Nach der Vorführung beim Haftrichter befindet sich der 26-Jährige seit dem 13. Mai 2020 in Haft.

Die Festnahmen erfolgten im Zuge eines Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft Bremen wegen gewerbs- und bandenmäßig begangenen Betrugs. Diese hat die speziell eingerichtete Ermittlungsgruppe Trust beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg mit den Ermittlungen beauftragt. Die umfangreichen Ermittlungen richten sich gegen eine international operierende Tätergruppe, die aus Callcentern heraus mit der Masche Falscher Polizeibeamter bundesweit ältere Menschen kontaktiert und diese auffordert Wertgegenstände wie Bargeld oder Schmuck an einen vermeintlichen Polizeibeamten zu übergeben.

