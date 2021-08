Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Auto aufgebrochen und Bargeld entwendet - #polsiwi

Siegen (ots)

Ein noch unbekannter Täter hat in der Nacht von Dienstag (10.08.2021) auf Mittwoch einen PKW in der Straße "Am Schwarzen Barth" in Siegen aufgebrochen.

Die PKW-Besitzerin stellte am gestrigen Tag Lackkratzer an einer der Autotüren fest. Im Innenraum hatten die Täter nach ersten Erkenntnissen Bargeld entwendet. Ein Zeuge meldete der Polizei daraufhin, dass er am Mittwoch gegen kurz nach 00:00 Uhr eine verdächtige Person im Umfeld des Audi A6 wahrgenommen hat.

Die Kriminalpolizei bittet nun weitere Zeugen um Hinweise unter der 0271/7099-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell