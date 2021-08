Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort /Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth:

In der Nacht vom 03.08 auf den 04.08.21 ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Büntestraße , am Ortseingang Wesseln aus Richtung Nette B243 kommend. Ein bisher unbekannter Kraftfahrzeugführer ist um 03:10 Uhr offensichtlich in der innerörtlichen ersten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen, über den dortigen Geh-/Radweg hinweg in einen Grünstreifen mit Böschung gerast und hat dabei eine Warnbake sowie einen runden Abwasserschachtdeckel zerstört. Durch den dadurch verursachten Lärm sind Anwohner wach geworden und haben noch einen wegfahrenden Pkw sehen können. Der Verursacher hat sich im Nachhinein nicht zu erkennen gegeben, sodass er ein Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort begangen hat. Bei weiteren Hinweisen oder Beobachtungen zu dieser Tat melden sie sich bitte telefonisch unter 05063-9010 bei dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth.

