Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an Wahlwerbung

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth / Detfurth - (gle) - Im Tatzeitraum von Dienstag, den 03.08.2021, auf Mittwoch, den 04.08.2021, kam es durch unbekannte Täterschaft zu einer Sachbeschädigung an Wahlplakaten.

An der Landesstraße 490, welche zwischen Bad Salzdetfurth und Wesseln als Soltmannstraße durch die Ortschaft Detfurth verläuft, wurden in Höhe der Einmündung Solebadstraße an drei Bauzaunelementen große Wahlplakate aufgehängt. Diese bestehen aus PVC-Planen und wurden mittels Kabelbindern an den Bauzäunen befestigt.

Im genannten Tatzeitraum wurden durch unbekannte Täterschaft augenscheinlich zahlreiche Kabelbinder zerschnitten, die Wahlplakate abgenommen und am Tatort zurückgelassen.

Die Polizei Bad Salzdetfurth hat nun die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die den Tatzeitraum weiter eingrenzen können, verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu den Tätern machen können, sich unter der Rufnummer 05063/9010 mit dem Kommissariat in Verbindung zu setzen.

