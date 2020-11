Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunken Unfall verursacht und abgehauen (24.11.2020)

FurtwangenFurtwangen (ots)

Seine "Visitenkarte" in Form eines Autokennzeichens hinterlassen hat ein flüchtiger Autofahrer, der am Dienstagabend gegen 23.30 Uhr auf der Alemannenstraße einen Unfall verursacht hat. Ein 28-Jähriger war mit einem VW auf der Alemannestraße in Richtung Schönenbach gefahren. Auf Höhe der Kreuzung zur Vogt-Dufner-Straße überfuhr er eine Verkehrsinsel und beschädigte ein Verkehrszeichen. Mit seinem stark beschädigten Auto flüchtete der Mann von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern. Dabei ließ er jedoch ein beim Aufprall abgerissenes Kennzeichen zurück, so dass ihn die Polizei wenige Minuten nach dem Unfall ermitteln konnte. Der VW-Fahrer stand erkennbar unter alkoholischer Beeinflussung, was ein Alkoholtest mit über 2 Promille auch bestätigte. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Den Schaden an seinem Auto schätzte die Polizei auf rund 4.000 Euro.

