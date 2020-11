Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf

Landkreis Rottweil) Feuerwehr befreit im Aufzug steckengebliebene Personen (24.11.2020)

Oberndorf am NeckarOberndorf am Neckar (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Oberndorf am Neckar hat am Dienstag gegen 17 Uhr drei Personen aus einem Aufzug am Bahnhof befreit. Eine 37-jährige Frau und ihre beiden Kinder steckten in dem Aufzug fest, weshalb die Feuerwehr die Türen öffnen musste. Die Festgesessenen kamen zum Glück nur mit einem kleinen Schrecken davon.

