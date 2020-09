Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten -Velbert- 2009153

Mettmann (ots)

Am Samstagvormittag des 26.09.2020, gegen 10.50 Uhr, ereignete sich auf der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße/Grünstraße/Birkenstraße ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 48-jährige Velberterin befuhr mit ihrem PKW BMW die Friedrich-Ebert-Straße in südliche Fahrtrichtung. Im Kreuzungsbereich kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß mit einem PKW Toyota. Der 57-jährige Toyota Fahrer aus Heiligenhaus hatte die Kreuzung aus Richtung Birkenstraße kommend befahren. Nach dem Zusammenstoß kollidierte der PKW BMW noch frontal mit einem Ampelmast. Der Toyota Fahrer, sowie seine 55-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Die 48-jährige Velberterin war in ihrem PKW eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Sie wurde anschließend einem Krankenhaus zugeführt, konnte dieses aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der Kreuzungsbereich wurde durch die Feuerwehr von auslaufenden Betriebsstoffen befreit. Die technischen Betriebe Velbert erschienen ebenfalls vor Ort um den zerstörten Ampelmast und die Funktionsfähigkeit der Ampel wiederherzustellen. Die beiden nicht mehr fahrbereiten PKW wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der gesamte Kreuzungsbereich teilweise gesperrt werden. Es kam hierbei zu geringen Verkehrsstörungen. Es entstand insgesamt hoher Sachschaden.

