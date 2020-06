Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Ittlingen: Motorradfahrer allein beteiligt gestürzt

Landkreis Heilbronn (ots)

Am Montagabend, 19.55 Uhr, wird von der Integrierten Leitstelle ein gestürzter Motorradfahrer auf der Landstraße 592 bei Ittlingen gemeldet. Ein 18-jähriger Kawasaki-Fahrer überholte Zeugen zufolge mehrere Fahrzeuge. Im weiteren Verlauf kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, ohne dass es zu einer Berührung mit den überholten Fahrzeugen kam, und stürzte. Hierbei zog er sich Schulter-, Fuß-und Rückenverletzungen zu, weshalb er mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen wurde. Lebensgefahr besteht nach Aussage der Rettungskräfte vor Ort nicht. Über die Höhe des Sachschadens kann bislang keine Aussage getroffen werden. Zur Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges war die Landstraße für 45 Minuten in beide Richtungen gesperrt.

