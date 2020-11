Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Getunter Roller stillgelegt (24.11.2020)

HüfingenHüfingen (ots)

Die Polizei hat gestern Abend einen 18-jährigen Rollerfahrer in der Schaffhauser Straße kontrolliert. Dabei fiel den Beamten eine technische Veränderung am Roller auf, wodurch sich dessen Höchstgeschwindigkeit von maximal zulässigen 25 km/h auf etwa 60 km/h erhöhte. Um Gefahren für den Straßenverkehr auszuschließen, legte die Polizei den Roller vorläufig still und untersagte dem Fahrer die Weiterfahrt. Sowohl auf den Halter als auch auf den Fahrer des Zweirads kommen nun Ordnungswidrigkeitenanzeigen zu.

