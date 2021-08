Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Wohnungseinbruch in Harsum

Hildesheim (ots)

Harsum, Adolf-Kolping-Str. (fm)

Am Dienstag, um 00:30 Uhr, versuchten zwei Personen in Harsum, in der Adolf-Kolping-Str. vom Straßenraum über ein Schlafzimmerfenster in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses zu gelangen. Sie versuchten das Fenster aufzuhebeln. Eine Person, die im Bett des Schlafzimmers lag, wurde durch Kratz- und Hebelgeräusche wach und schaltete die Nachttischlampe ein. Durch das Licht gewarnt, flüchteten die Täter und fuhren mit einem Pkw davon. Bei der polizeilichen Aufnahme des Sachverhalts stellten die Polizeibeamten am Fenster und Rahmen Kratzer fest. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Sarstedt unter 05066-9850 entgegen.

