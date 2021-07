Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines PKW auf der BAB 20 zwischen den AS Strasburg und Pasewalk Nord

Neubrandenburg (ots)

Am 11.07.2021, gegen 12.15 Uhr teilte eine 32- jährige deutsche Staatsangehörige über den Notruf der Polizei mit, dass ihr PKW Skoda zu brennen angefangen habe.

Bei Eintreffen der Beamten des Autobahnverkehrspolizeireviers Altentreptow brannte der PKW in voller Ausdehnung. Die Fahrerin bemerkte während der Fahrt Qualm am PKW. Sie konnte das Fahrzeug noch auf den Standstreifen fahren und unverletzt verlassen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist ein technischer Defekt ursächlich für den Brand. Durch die eingesetzten Kameraden der Feuerwehren Schönhausen und Strasburg (5 Einsatzfahrzeuge/ 20 Kameraden) erfolgten die Löscharbeiten.

Der Verkehr auf der Bundesautobahn wurde während der Löscharbeiten der Feuerwehr und den Bergearbeiten für ca eine Stunde voll gesperrt. Es kam hierbei zu erheblichen Stauerscheinungen. Am PKW entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 7.000 Euro. An der Bundesautobahn entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

