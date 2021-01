POL-ME: Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus - die Polizei ermittelt - Ratingen - 2101106

Polizei Mettmann

Am Dienstagabend (26. Januar 2021) kam es zu einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Liebigstraße in Ratingen. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 21:00 Uhr vernahm eine Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses an der Liebigstraße in Ratingen-West einen ausgelösten Rauchmelder aus dem Treppenhaus. Bei einer Nachschau stellte sie eine Rauchentwicklung im Keller fest und informierte folgerichtig umgehend die Feuerwehr.

Die zeitnah eingetroffenen Einsatzkräfte konnten das Feuer an einem Heizungsrohr im Kellervorraum zügig löschen, so dass glücklicherweise nur ein geringer Sachschaden entstand. Die Polizei geht davon aus, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde und hat ein Strafverfahren wegen vorsätzlicher Brandstiftung eingeleitet.

Ob die hiesige Tat mit gleichgelagerten Branddelikten in den vergangenen Tagen in Ratingen-West in Verbindung steht, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Zeugen die sachdienliche Angaben zu dem Brandgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

