Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brennendes Kleinkraftrad- Polizei bittet um Mithilfe

Grimmen (LK VR) (ots)

Am 11.07.2021, gegen 03.40 Uhr wurde der Einsatzleitstelle der Polizei ein brennendes Kleinkraftrad in Grimmen in der Leningrader Straße in Höhe der Hausnummer 56 gemeldet. Durch das amtliche Kennzeichen konnte der Halter des Fahrzeuges namhaft gemacht werden. Der 27- jährige deutsche Staatsangehörige schilderte, das er das Kleinkraftrad am 10.07.2021, um 18.00 Uhr vor seinem Wohnhaus abstellte und es an einem Fahrradständer sicherte. Unbekannte Täter entwendeten das Fahrzeug. Dieses wurde dann am benannten Brandort festgestellt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter: 038326 570 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

