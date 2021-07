Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Brake vom 17.07.2021

Delmenhorst (ots)

Brake: Verkehrsunfall, Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr.

Am 16.07.2021, um 13:50 Uhr, kommt es auf der Oldenburger Heerstraße (alte B212) in Brake zu einem Verkehrsunfall. In der dortigen Linkskurve, aus Fahrtrichtung Brake kommend, vor der Einmündung zum Hammelwarder Außendeich, fährt eine 25jährige Pkw-Fahrerin über ein widerrechtlich auf der Straße abgelegten Biomüllsack. In der Folge kommt sie nach rechts von der Fahrbahn ab, überfährt ein Verkehrszeichen und kommt am Grabenufer zum Stehen.

Die Fahrzeugführerin bleibt unverletzt.

Der Pkw ist nicht mehr fahrbereit und muss durch ein Abschlep-punternehmen geborgen werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. ca. 1300,-EUR geschätzt.

Gegen den bisher unbekannten Verursacher wird ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

Wer Hinweise auf den unbekannten Verursacher geben kann, wird gebeten, diese unter 04401/9350 der Polizei Brake mitzuteilen.

Brake: Hauswand touchiert und geflüchtet

Am 16.07.2021, um 12:55 Uhr, befährt ein 43-jähriger Braker mit einem Sprinter samt Anhänger die Grüne Straße in Brake und beabsichtigt nach rechts in die Lange Straße abzubiegen. Beim Rangieren im engen Einmündungsbereich touchiert er mit dem Anhänger beim Rückwärtsfahren ein Verkehrszeichen und die Hauswand.

Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Anschließend entfernt sich der Unfallverursacher von der Unfall-stelle, ohne Feststellungen zu seiner Person oder seinem Fahrzeug zu ermöglichen. Aufgrund von Zeugenbeobachtungen kann der Fahrer, Angestellter eines Tiefbauunternehmens, wenig später ermittelt werden.

Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfern vom Unfallort gem. §142 StGB.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell