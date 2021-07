Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Pedelec-Fahrerin

Delmenhorst (ots)

Stadland - Seefeld: Am Donnerstag, dem 15. Juli 2021, ereignete sich gegen 08:40 Uhr ein Verkehrsunfall an der Schulstraße, Ecke Chaukenstraße in Seefeld. Eine 35-jährige Stadländerin befuhr mit ihrem PKW Skoda die Schulstraße in Richtung der Hauptstraße. Zeitgleich fuhr eine 81-jährige Seefelderin mit ihrem Pedelec von der Chaukenstraße vorfahrtberechtigt nach rechts in die Schulstraße ein. Die PKW-Fahrerin erkannte dies nicht rechtzeitig und stieß seitlich gegen die Radfahrerin, die zu Boden stürzte und Kopfverletzungen davontrug. Zur Behandlung musste sie in ein Krankenhaus gebracht werden, wo sie stationär aufgenommen wurde.

Der Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt.

Gegen die Fahrzeugführerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell