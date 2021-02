Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Versuchter Praxiseinbruch

Lingen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch ist es an der Rheiner Straße zu einem versuchten Einbruch gekommen. Bislang unbekannte Täter hatten vergeblich versucht in eine dortige Praxis für Physiotherapie einzudringen. Der Sachschaden ist gering. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

