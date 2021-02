Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Zwei Einbrüche, keine Beute

Bad Bentheim (ots)

Am Mitttwoch ist es an der Wilhelmstraße und an der Heerestraße zu zwei Einbrüchen in Wohnhäuser gekommen. Die bislang unbekannten Täter hatten sich zwischen den frühen Morgen- und den Abendstunden gewaltsam Zugang zu den Häusern verschafft. Sie richteten dabei hohe Sachschäden an, machten in der Folge vermutlich aber keine Beute. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer (05922)9800 entgegen.

