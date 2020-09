Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried - Mutmaßlicher Dieb festgenommen

Neuried (ots)

Am Donnerstagabend konnte nach einem Diebstahl auf einer Baustelle am Kreisverkehr der L75/L98 ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden. Am frühen Abend hatte er mit einem unbekannten Komplizen dort Diesel entwendet und wurde durch einen Zeugen dabei gesehen. Die alarmierten Beamten aus Offenburg konnten einen der beiden Flüchtigen mithilfe der Polizeihundeführerstaffel in einem Waldstück bei strömendem Regen feststellen. Den 39-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.

