Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bietigheim, K 3737 - Rettungshubschrauber nach Unfall im Einsatz

Bietigheim (ots)

Der Zusammenprall zweier Radfahrer hat am Donnerstagmittag bei den Beteiligten zu teils schweren Verletzten geführt. Eine 76 Jahre alte Frau musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Stuttgarter Krankenhaus geflogen werden. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die Seniorin gegen 12:30 Uhr vom Parkplatz der Feuerwehr von einem untergeordneten Weg auf die K 3737 ein und prallte unweit eines dortigen Kreisverkehrs mit einem 52-jährigen Rennradfahrer zusammen. Das Verletzungsbild des Mannes ist bislang unklar; er wurde mit einem Rettungswagen in eine örtliche Klinik gebracht. Während der 52-Jährige einen Fahrradhelm trug, war die mutmaßliche Unfallverursacherin ohne Kopfschutz unterwegs. Die Kreisstraße war während der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt. Ein nennenswerter Sachschaden ist nach Einschätzung der Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden nicht entstanden.

/wo

