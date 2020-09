Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Sprayer unterwegs

Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Mehrere Unbekannte sollen wohl am Mittwochnachmittag um 14 Uhr ein Graffiti am Marktplatz hinter dem alten Friedrichsbad gesprüht haben. Für die unterschiedlichen Motive benutzten sie offenbar unter anderem weiße Sprühfarbe. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Baden-Baden unter der Telefonnummer 07221 680-0 in Verbindung zu setzen. /jh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell