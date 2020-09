Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Hugsweier - Stier entlaufen

Lahr (ots)

Beamte des Polizeireviers Lahr wurden am Mittwochabend gegen 23.20 Uhr in die Einsteinallee gerufen, da ein Stier verdächtig nahe im Bereich der Hangar eines Flugplatzes frei herumlief. Außerhalb des Weidezauns konnte das entlaufene Jungtier festgestellt werden. Gemeinsam mit dem Halter des Tieres gelang es, dieses wieder in den umzäunten Bereich zu treiben. Zu einer Gefährdung Unbeteiligter kam es nicht.

/ph

