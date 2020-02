Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahren unter BTM-Einfluss,Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz

Bad Gandersheim (ots)

(Me)Im Rahmen von Verkehrskontrollen vom Polizeikommissariat Bad Gandersheim, wurden drei Fahrzeugführer am Wochenende festgestellt, die ihre Fahrzeuge unter Betäubungsmitteleinfluss führten. Den nun Betroffenen drohen je ein Monat Fahrverbot und 500.-Euro Geldbuße im Ordnungswidrigkeiten-Verfahren. Aber auch Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubunsgmittelgesetz werden eingeleitet. 1.) Am Freitag, 31. Jan. 2020, gegen 17.45 Uhr in Bad Gandersheim, Hagenmühlenweg, 23-jähriger BMW-Fahrer aus Bad Gandersheim. 2.)Samstag. 01.Feb. 2020,gegen 17.20 Uhr in Greene, 31-jähriger Renault-Fahrer aus Pyrmont und 3.) Sonntag,02.Feb. 2020, gegen 12.05 Uhr in Kreiensen, Am Plan, 21-jähriger VW Golf-Fahrer aus Bad Gandersheim. Bei den genannten Betroffenen zeigte der Protzek-Test (Drogenvortest) positiv an und es wurden Blutprobenentnahmen angeordnet und das vorübergehende Führen von Kraftfahrzeugen untersagt.

