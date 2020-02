Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von einem Buchsbaum(Pflanzendiebstahl mit Zeugenaufruf)

Bad Gandersheim (ots)

(Me) Kalefeld, Kleiner Hagen. Tatzeitraum: Sonntag, 02.02.2020, 08:35 Uhr--08:55 Uhr. Sachverhalt: Vom Eingangsbereich eines Einfamilienhauses in der Str. Kleiner Hagen in Kalefeld, wurde ein Buchsbaum entwendet. Der Buchsbaum hat einen Wert von 120.-Euro. Anwohner aus der Straße Kleiner Hagen werden gebeten, sachdienl. Hinweise an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim - Tel. 05382 919200 oder der Polizeistation Echte- Tel. 05553 919728, zu melden, da ein vager Tatverdacht besteht.

