Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wildunfall

Bad Gandersheim (ots)

(Me)Einbeck, Landesstr. 592 ( Opperhausen -- Billerbeck). Ein Fahrzeugführer aus Kalefeld befuhr mit seinem PKW-BMW die L 592 in Rtg. Billerbeck und er erfaßte ein querendes Reh. Das Reh verendete an der Unfallstelle und wurde waidgerecht entsorgt. Am BMW entstand Frontschaden in Höhe von 2000.-Euro.

