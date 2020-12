Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Einbruch in KfZ-Werkstatt++

OldenburgOldenburg (ots)

In der Nacht zum 09.12.2020 haben bislang unbekannte Täter einen Einbruchdiebstahl in eine KfZ-Werkstatt in Westerstede, Lange Straße, verübt. Der/ die Täter gelangte(n) nach Durchtrennten einen rückwärtigen Grundstückszaunes auf das Firmengelände. Anschließend wurde die Tür eines Rolltores aufgehebelt. Im Gebäude wurden weitere Türen aufgebrochen und die Büro-, Werkstatt-und Aufenthaltsräume durchsucht. Neben einer geringen Menge Bargeld entwendete(n) der/ die Täter eine Bluethootbox und ein Diagnosegerät. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 15000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Westerstede (04488/833-115) zu melden.

