Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung der Polizei Bad Zwischenahn Sachbeschädigungen im Ortskern Bad Zwischenahn

OldenburgOldenburg (ots)

In den Tatzeiträumen 20.11.2020 bis 24.11.2020, 26.11.2020 bis 27.11.2020 und 04.12.2020 bis 08.12.2020 kam es im Kurpark und entlang den Straßen Am Hogen Hagen, Peterstraße, Lange Straße und In der Horst in Bad Zwischenahn zu Sachbeschädigungen mit insgesamt hohem Schaden. Bislang unbekannte Täter zerschnitten Lichterketten von insgesamt 74 der 145 aufgestellten Weihnachtsbäume. Auch die weihnachtliche Lichtinstallation im Kurpark hinter der Wandelhalle wurde beschädigt. Außerdem wurde in der Nacht vom 07.12.2020 auf den 08.12.2020 ein Radlader, welcher sich an der derzeitigen Baustelle im Kurpark am Fähranleger befindet, beschädigt. Unter anderem wurde dort eine Warnblinkleuchte abgebrochen und ein Steuerkabel zerschnitten. Insgesamt wird der Sachschaden derzeit von der Bad Zwischenahner Touristik GmbH auf ca. 12.000 EUR geschätzt. Bürgerinnen und Bürger, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Zwischenahn unter der Telefonnummer 04403-9270 zu melden.

