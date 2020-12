Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Mercedes-Stern abgebrochen - Polizei sucht weitere Geschädigte +++

OldenburgOldenburg (ots)

In der Nacht auf Freitag, den 13. November 2020, brachen unbekannte Täter auf einem Grundstück an der Donarstraße den Stern von der Motorhaube eines dort abgestellten Mercedes ab. Die Tat wurde noch am selben Tag bei der Polizei angezeigt.

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass es zur selben Zeit in der Nähe der Weser-Ems-Halle zu weiteren, gleichgelagerten Sachbeschädigungen gekommen sein muss. Aus diesem Grund werden Geschädigte nun gebeten, eine entsprechende Anzeige bei der Polizei zu erstatten.

Anzeigen werden auf jeder Polizeidienststelle oder auf der Online-Wache unter dem folgenden Link aufgenommen:

https://www.onlinewache.polizei.niedersachsen.de/

