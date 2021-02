Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Zeugen gesucht

Spelle (ots)

Zwischen Montag und Mittwoch haben bislang unbekannte Täter ein Gitterrost von einer Eisenbahnbrücke an der Dreierwalder Straße losgeschraubt und entfernt. Dieses konnte durch Bahnmitarbeiter zunächst provisorisch repariert werden, wurde jedoch zur Tatzeit ein weiteres Mal entfernt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/929210 in Verbindung zu setzen.

