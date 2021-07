Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Fahrt mit dem Pkw führt durch Maisfeld +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Durch den Geschädigten wird am Donnerstag, 15. Juli 2021, der Polizei mitgeteilt, dass ein unbekannter Fahrer mit einem Pkw durch sein Maisfeld gefahren sei. Entsprechende Spuren konnten vor Ort festgestellt werden. Die Fahrt durch das Feld neben einer Windkraftanlage in der Bauerschaft Düngstrup erfolgte in der Zeit von Mittwoch, 14. Juli 2021, gegen 20:00 Uhr, bis Donnerstag, 15. Juli 2021, gegen 06:00 Uhr.

Aufgrund der beschädigten Maispflanzen wurde eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung gegen den Fahrer eingeleitet.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell