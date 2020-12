POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Oberharz in Clausthal-Zellerfeld

Polizeiinspektion Goslar

Pressemeldung Polizeikommissariat Oberharz in Clausthal-Zellerfeld

Goslar

Verkehrsunfall

Eine 18-jährige Pkw-Fahrerin befuhr am Sonntagabend, gg. 22.40 Uhr, mit einem Pkw die Landesstraße 515 von Wildemann in Richtung Clausthal-Zellerfeld. In der Rechtskuve kurz vor der Einmündung in die Bundesstraße 242 verlor sie die Gewalt über das Fahrzeug, der Pkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb im Straßengraben liegen. Bei dem Unfall verletzte sich die Fahrerin leicht, der Pkw mußte von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden wird auf 5000 EUR geschätzt.

Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Am Freitag, d. 11.12.2020, wurde nachträglich eine Sachbeschädigung durch Farbschmierei an einer Klinkerwand eines Hauses in Clausthal-Zellerfeld, An den Abtshöfen, angezeigt. Es wurden mit schwarzer Farbe Schriftzeichen einer bislang unbekannten Sprache aufgesprüht. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Oberharz, Tel.: 05323/94110-0. /Krz.

