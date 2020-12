POL-GS: Pressemitteilung - Polizeikommissariat Oberharz in Clausthal-Zellerfeld

Polizeiinspektion Goslar

Pkw-Fahrer'in unter Einfluss berauschender Betäubungsmittel

Clausthal-Zellerfeld: Bei der Kontrolle einer Kraftfahrzeugführerin in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Andreasberger Straße ergaben sich erste Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung. Eine eingehende Überprüfung durch die kontrollierende Funkstreifenbesatzung erhärtete den Anfangsverdacht. Im Zuge eingeleiteter Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, sowie Erwerb und Besitz von BTM, wurde der 20-jährigen Fahrerin aus dem Landkreis Göttingen eine Blutprobe entnommen. Des Weiteren wurden bei der Kontrolle mehrere kleinere Behältnisse mit Betäubungsmittel im Pkw aufgefunden. In diesem Zusammenhang wurde auch ein Strafverfahren gegen einen Mitinsassen des Pkw eingeleitet.

