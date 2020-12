Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg vom 12.12.2020

GoslarGoslar (ots)

Unbekannter Täter entwendet die beiden Kfz-Kennzeichen eines Pkw

Vermutlich in der Nacht vom 10. auf den 11.12.2020 entwendet ein bisher unbekannter Täter das vordere und hintere amtliche Kennzeichen eines in der Bismarckstraße in Bad Harzburg geparkten Pkw Seat Ibiza mit Goslarer Zulassung durch fachgerechte Demontage aus den Kennzeichenhaltern.

Zeugen wenden sich bitte unter der bekannten Rufnummer 05322/9 11 11 0 an die Polizei Bad Harzburg.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Bad Harzburg

Telefon: 05322-91 111-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell