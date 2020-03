BPOL-F: 1. Meldung ICE in Frankfurt Süd wegen Coronaverdachtsfall gestoppt

Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

ICE in Frankfurt Süd wegen Coronaverdachtsfall gestoppt

Bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ging, gegen 10.45 Uhr, die Meldung ein, dass sich in einem ICE aus Kiel eine männliche Person mit Verdacht auf den Corona-Virus befinden würde.

Da der ICE sich auf der Fahrt in Richtung Frankfurt Hauptbahnhof befand wurde er auf Anordnung der Bundespolizei in Frankfurt am Main Süd gestoppt und am Gleis 8 von Einsatzkräften abgesperrt.

Die betreffende Person wurde kurz danach im Zug isoliert. Das Gesundheitsamt Frankfurt am Main wurde von der Situation informiert.

Der Zug mit etwa 300 Reisenden befindet sich noch immer in Frankfurt Süd. Wann dieser seine Fahrt in Richtung Stuttgart fortsetzen kann, steht noch nicht fest.

