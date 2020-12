POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 14.12.2020.

Polizeiinspektion Goslar

Einbruch scheitert.

Langelsheim. In der Zeit von Freitagnachmittag, 18.00 Uhr, bis Sonntagmittag, 12.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter vergeblich, nach Hochschieben der Außenjalousie und Zerstörung der dahinter befindlichen Glasscheibe in den zum Kiosk umgebauten Container in der Strasse Im Tölletal zu gelangen. Es blieb glücklicherweise bei diesem Versuch, allerdings entstand Sachschaden in Höhe von voraussichtlich knapp einhundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Einbruch in Einfamilienwohnhaus.

Langelsheim. Am Samstag, zwischen 11.00 und 22.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter nach gewaltsamen Öffnen eines an der Gebäuderückseite befindlichen Fensters in ein Einfamilienwohnhaus in der Strasse Waterkamp ein, durchsuchten die Räumlichkeiten sowie die darin befindlichen Behältnisse und entwendeten nach ersten Feststellungen Schmuckgegenstände. Bei der Tat entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitpunkts entsprechende Beobachtungen gemacht oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Bei Verkehrsunfall leicht verletzt.

Goslar. Am Sonntagvormittag, 09.17 Uhr, befuhr ein 57-Jähriger aus Hohenhameln mit seinem grauen Kia Ceed mit H-Kennzeichen die B 6 aus Salzgitter kommend in Richtung Bad Harzburg. Zeitgleich befuhr ein 44-Jähriger aus Lutter mit seinem blauen Renault Clio mit GS-Kennzeichen die B 6 aus Richtung Bad Harzburg kommend und beabsichtigte, im Einmündungsbereich Riechenberger Spange auf die B 82 in Richtung Langelsheim abzubiegen. Dabei übersah er offenbar das für ihn geltende Rotlicht der dortigen Ampelanlage. Es kam zum Verkehrsunfall, bei dem beide Fahrzeugführer leicht verletzt wurden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, es entstand nach ersten Feststellungen ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitpunkts entsprechende Beobachtungen gemacht, insbesondere die an der Ampelanlage haltende Fahrzeugführerin eines Kleinwagens mit GS-Kennzeichen, oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

