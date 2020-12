Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen vom 14.12.20

Goslar

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person und geringem Sachschaden, Schaden 500,- Euro

12.12.20, 19.30, Seesen, Seesen, Gartenstraße

Ein 54jähriger Pkw-Fahrer aus Seesen übersah beim Einfahren von seinem Grundstück in die Gartenstraße einen 35jährigen Elektrorollerfahrer aus Seesen, welcher von links kommend den Bürgersteig der Gartenstraße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Im Anschluss daran kam es zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Rollerfahrer gegen den Pkw des Unfallverursachers getreten haben soll. Am Pkw des Unfallverursachers entstand geringer Sachschaden. Der Elektrorollerfahrer wurde leicht am Bein verletzt.

Verkehrsunfall mit Sachschaden, Schaden 500,- Euro

12.12.20, 19.10 h, Seesen, Bismarckstraße

Beim Ausparken am o.a. Ort stieß ein 33jähriger Bad Gandersheimer mit seinem Pkw gegen den hinter ihm parkenden Pkw eines 39jährigen Seeseners. Es entstand geringer Sachschaden am geschädigten Pkw.

Verkehrsunfall mit Sachschaden, Schaden 1500,- Euro

11.12.20, 12.35, Seesen, Am Wilhelmsbad

Eine 29jährige Pkw-Fahrerin aus Seesen übersieht beim Rückwärtsausparken vor dem Hotel am o.a. Ort eine 32jährige Pkw-Fahrerin aus Seesen welche auf der Frankfurter Str. entlangfährt. Es kommt zum Zusammenstoß. An beiden Pkw entsteht leichter Sachschaden.

Verkehrsunfall mit Sachschaden, Schaden 1500,- Euro

13.12.20, 17.55 h, Tankstelle Bornhäuser Straße

Eine 53jährige Pkw-Fahrerin aus Seesen übersieht auf dem Gelände der o.a. Tankstelle beim Anfahren den hinter ihr kreuzenden Pkw eines 44jährigen Pkw-Fahrers aus Stuttgart. Es kommt zum Zusammenstoß. Dabei entsteht leichter Sachschaden.

Bedrohung 12.12.20, 17.30 h, Seesen, Marktstraße Stadtzentrum

Ein 31jähriger Seesener gerät in einem Fahrzeug mit einem 47jährigen Seesener in Streit. Beim Verlassen des Fahrzeugs hält der Beschuldigte dann plötzlich ein Messer in der Hand. Nach Absetzen eines Notrufes durch die Tochter des Bedrohten flüchtet der Beschuldigte vom Ort. Eine Nahbereichsfahndung durch die eingesetzten Polizeibeamten nach dem bekannten Täter verläuft ergebnislos.

Sonstige Urkundenfälschung/Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

13.12.20, 00.01 h - 07.00 h, Seesen Bahnhofstraße

Bei einer Fahrzeugkontrolle durch eingesetzte Polizeibeamte wurde festgestellt, dass die an einem Pkw angebrachten Kennzeichen mit manipulierter Zulassungsplakette versehen waren. Es besteht daher der Verdacht einer Urkundenfälschung bzw. Verst. gg. das PflVersGes. Daher wurden gegen 2 18 und 25jährige Seesener und eine 28jährige Seesenerin ein Verfahren eingeleitet.

Trunkenheit im Verkehr

13.12.20,22.20 h - 22.50 h, Seesen, Kampstraße

Bei einer Verkehrskontrolle durch die eingesetzten Polizeibeamten wurde durch diese festgestellt, dass der 23jährige Pkw-Fahrer aus Seesen unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Alkohol-Test verlief positiv. Daher wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Die Fahrerlaubnis wurde beschlagnahmt.

i.A.

Knackstedt, POK

