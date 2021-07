Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Quadfahrer kommt im angrenzenden Garten zum Stehen

Delmenhorst (ots)

Övelgönne: Ein 77-Jähriger Quadfahrer war am Freitag, 16. Juli 2021, gegen 11:00 Uhr, mit seinem Gefährt auf der Wilhelm-Rabe-Straße in Fahrtrichtung Strückhausen unterwegs. Aufgrund einer Straßenunebenheit verlor dieser die Kontrolle über sein Quad und kam im weiteren Verlauf nach links von der Fahrbahn ab. Abschließend kam er in einem angrenzenden Garten zum Stehen. Der Quadfahrer kam mit viel Glück mit leichten Verletzungen davon. Das Quad musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Die entstandene Schadenshöhe ist unbekannt.

