Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Handy und Bargeld geraubt - Polizei ermittelt und sucht Verdächtige im roten Kleinwagen

NeussNeuss (ots)

Unbekannte sollen am Samstagabend (19.12.) in Neuss-Rosellen einem 22-Jährigen Handy und Geldbörse geraubt haben.

Der junge Mann war, gegen 20:10 Uhr, zu Fuß auf der Straße "Am Pickenhof" aus Richtung S-Bahn-Station in Richtung Horremer Straße unterwegs. Plötzlich soll neben ihm ein roter Kleinwagen angehalten und die Insassen ihn in aggressiver Form zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert haben. Der 22-Jährige ging nicht auf die Forderung ein, worauf zwei Männer aus dem Auto stiegen und ihn zu Boden stießen. Gleichzeitig raubten sie dem Neusser sein Apple iPhone XS, die Airpods (Kopfhörer) und etwas Bargeld.

Anschließend flüchteten die etwa 18 bis 20 Jahre alten Täter in ihrem Fahrzeug in Richtung Horremer Straße. Eine weitere Personenbeschreibung konnte nicht abgegeben werden. Eine Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise auf die Tat, den Flüchtigen oder den roten Kleinwagen geben können, werden gebeten, unter der Telefonnummer 02131 300-0 mit dem Kriminalkommissariat 22 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell