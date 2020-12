Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Exhibitionist belästigt Frauen - Polizei nimmt 28-Jährigen in Gewahrsam

NeussNeuss (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagvormittag (17.12.), gegen 10:40 Uhr, "Am Sporthafen" einen 28 Jahre alten Mann in Gewahrsam genommen. Zeuginnen berichteten den Ordnungshütern, dass der Mann auf einer Parkbank saß und sich den Spaziergängern dort in schamverletzender Weise gezeigt haben soll. Die alarmierten Beamten nahmen den angetrunkenen Mann in Gewahrsam. Zur Verhinderung weiterer Straftaten und zwecks Ausnüchterung brachten die Polizisten ihn zur Wache.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren.

