Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Kleinstwagen auf Anwohnerparkplatz beschädigt

Osnabrück (ots)

Ein Unbekannter beschädigte am vergangenen Wochenende auf einem Anwohnerparkplatz an der Natruper Straße, zwischen der Nobbenburger Straße und der Wachsbleiche, einen schwarzen Fiat 500. Der oder die Unbekannte stieß zwischen Freitag, 11 Uhr, und Samstag, 16 Uhr, gegen den Kleinstwagen und verursachte einen Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Hinweise zu der Unfallflucht nimmt die Osnabrücker Polizei unter der Rufnummer 0541/327-2215 entgegen.

