Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Trickdiebstahl und Wohnungseinbruch - Polizei sucht Zeugen - Wer hat den Verdächtigen mit rotem Shirt noch gesehen?

Bild-Infos

Download

Meerbusch-OsterathMeerbusch-Osterath (ots)

Am Donnerstagnachmittag (17.12.), gegen 16:30 Uhr, versuchte ein Unbekannter das Schlafzimmerfenster an einem Einfamilienhaus an der Straße "Am Mühlenbach" in Osterath aufzuhebeln. Dabei wurde er vom anwesenden Hausbesitzer überrascht und flüchtete. Der Tatverdächtige ist circa 20 bis 25 Jahre alt und hat nach Angaben des Zeugen ein südasiatisches Erscheinungsbild. Er trug eine hellblaue Hose, ein rotes Shirt und eine schwarze Kappe.

Bereits gegen 16:00 Uhr war es in einem Geschäft auf der Danziger Straße zu einem Trickdiebstahl gekommen. Hier hatten zwei Unbekannte die anwesenden Mitarbeiter abgelenkt und mit einem Geldwechseltrick mehrere hundert Euro erbeutet.

Die Tatverdächtigen sind in diesem Fall circa 20 bis 25 Jahre alt, etwa 165 bis 170 Zentimeter groß und haben kurze, dunkle Haare. Sie waren mit einer blauen bzw. schwarzen Hose sowie schwarzen Jacken bekleidet. Die Opfer beschreiben auch in diesem Fall ein südasiatisches Erscheinungsbild.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen Zusammenhang der beiden Fälle.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Informieren Sie umgehend den Notruf (110), wenn Sie Opfer einer Straftat geworden sind oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Versuchen Sie, sich das Aussehen von Tatverdächtigen möglichst genau einzuprägen und notieren Sie das Kennzeichen von Fahrzeugen. Sie helfen so der Polizei bei der Aufklärung von Straftaten.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell