POL-FR: Folgemeldung: Freiburg: "Unfall zwischen Radfahrer und Hund - Zeugenaufruf" - Hier: Beschreibung des Hundes

Laut Aussage einer Zeugin soll der braun/weiße Hund etwa kniehoch groß sein und leicht gelocktes Fell haben. Der Hund sei ein Labradoodle. Zudem trug er ein blaues Leuchthalsband, welches bei dem Zusammenstoß auch abgefallen sein könnte.

Hinweise zu dem Vorfall oder zu dem beschriebenen Hund bitte der Verkehrspolizei Freiburg (Tel. 0761-882-3100) mitteilen.

-Erstmeldung-

Am Montag, den 07.12.2020 Uhr kam es in der Urachstraße in Freiburg gegen 18:30 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem herrenlosen Hund.

Der Radfahrer war auf der Urachstraße fahrend unterwegs, als plötzlich der Hund die Straße überquerte. Durch den Unfall stürzte der Radfahrer und zog sich eine Kopfplatzwunde zu.

Der Hundehalter ist bislang nicht bekannt.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel. 0761-882-3100) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können.

