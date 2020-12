Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Abkommen von der Fahrbahn infolge Schneeglätte

FreiburgFreiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Löffingen]

Am 10.12.2020, gegen 08:25 Uhr, kam ein 39-jähriger Fahrzeuglenker mit seinem PKW auf der B31, Fahrtrichtung Donaueschingen, im Bereich der Ausfahrt Löffingen, aufgrund von Schneeglätte in einer Rechtskurve, nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte hierbei, ein an der Örtlichkeit befindliches Verkehrszeichen.

Es entstand nicht unerheblicher Sachschaden am PKW und am Verkehrszeichen. Nach erfolgter Unfallaufnahme konnte der Unfallverursacher seine Fahrt fortsetzen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

JR 07651/9336-0

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell