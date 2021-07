Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht in Berne

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 15. Juli 2021, gegen 20:45 Uhr, bis Freitag, 16. Juli 2021, gegen 09:30 Uhr, kam ein noch unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte im Seitenraum mit einem dortigen Baum. Der Fahrer war augenscheinlich auf der Bettingbührener Straße in Fahrtrichtung der Straße Bettingbührener Hellmer unterwegs, als dieser aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im Anschluss an den Unfall entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Es entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich an der betroffenen Birke.

Vor Ort konnten silberne Fahrzeugteile durch die Polizei gesichert werden.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das beschädigte silberne Fahrzeug geben können werden geben, sich mit der Polizei in Brake und der Telefonnummer 04401/935-0 in Verbindung zu setzen.

