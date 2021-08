Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt (mk). Im Zeitraum des 02.08.2021, 20:50 Uhr, bis zum 04.08.2021,12:00 Uhr, ist es in der Ostertorstraße, im Bereich des dortigen Garagenhofs, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein bislang unbekannter Verursacher ist mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen geparkten roten Fiat der Geschädigten gestoßen und hat dabei den rechten Außenspiegel beschädigt. Nach dem Zusammenstoß hat sich der Verursacher von der Unfallstelle entfernt. Der Schaden an dem Skoda wird auf ca. 60 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

